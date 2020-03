Quarentena: o que você deve e não deve fazer durante os próximos dias

Pouco mais de três meses após a detecção do coronavírus (covid-19) na China, mais de 230 mil casos foram registrados em 168 países, e uma das principais estratégias aplicadas pelos governos para diminuir a sua disseminação é o isolamento social.

Isso implica uma mudança no cotidiano dos cidadãos. Portanto, é necessário deixar claro o que deve e o que não deve ser feito enquanto houver quarentena.

A primeira coisa a entender é que essa estratégia busca evitar o contato entre as pessoas para reduzir a taxa de infecções.

Trabalhe em casa

Se você tem um trabalho que pode fazer em casa, não saia. Você pode cumprir as suas responsabilidades e ajudar a diminuir a propagação.

Evite lugares públicos

É hora de deixar de lado o lazer — a prioridade é enfrentar o vírus. Mesmo que você gosta de festas e ir à academia, por exemplo, precisa entender que essas atividades podem piorar as coisas.

Coma em casa

Não é recomendado comer fora. O melhor é que você use serviços domésticos que cumpram os protocolos de higiene adequados à crise do covid-19.

Fique atento às compras

Quando precisar sair do isolamento devido à necessidade de alimentos ou necessidades básicas, siga as regras estabelecidas: mantenha distância, use uma máscara e tente ser rápido.

Seja rigoroso com a higiene

Desinfecte as superfícies usadas constantemente e, se sair de casa, tire os sapatos quando voltar.

Fonte: Nueva Mujer