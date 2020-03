Metrô de São Paulo tem funcionário com suspeita de coronavírus

O Metrô de São Paulo confirma um caso suspeito do novo coronavírus envolvendo um funcionário da Companhia.

A função e o local de trabalho do empregado não foram revelados.

Segundo a assessoria do Metrô, o homem foi afastado e está isolado em casa, recebendo acompanhamento do quadro clínico e suporte para a recuperação. Veja nota do Metrô:

O Metrô foi comunicado por apenas um empregado sobre a suspeita de diagnóstico do Covid-19/Coronavírus.

O colaborador está afastado sob medidas de isolamento em sua residência, conforme orientações do Comitê de Contingenciamento e o Metrô acompanha seu quadro clínico, fornecendo todo o suporte necessário para sua recuperação.