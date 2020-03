Medidas higiênicas para aplicar em sua cozinha para evitar o coronavírus

Em tempos de coronavírus (covid-19), qualquer medida preventiva é bem-vinda. Embora os especialistas tenham afirmado que é improvável — mas não impossível — que ele infecte alimentos, é uma boa ideia seguir algumas dicas para aumentar o seu rigor com a higiene.

A conclusão dos especialistas

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, não existem estudos que verifiquem a transmissão do covid-19 através dos alimentos. Porém, está comprovado que o vírus permanece ativo em algumas superfícies.

Portanto, as principais recomendações são lavar bem os alimentos a serem utilizados, desinfetar os utensílios e as superfícies da cozinha e refrigerar o que será consumido.

O vírus não é resistente ao calor, motivo pelo qual você deve optar pelo cozimento completo — especialmente os alimentos de origem animal, como ovo e carne.

O combate ao coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, em qualquer caso, as medidas mais eficazes são lavar as mãos com água e sabão, cobrir a boca e o nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar, além de manter distância das pessoas.

Isso pode ser trazido para o mundo da culinária, com a higienização adequada das mãos antes e durante a preparação dos pratos. Evite o contato com fluidos corporais e, principalmente, as concentrações nos supermercados.

Fonte: Nueva Mujer