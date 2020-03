Hospital particular notifica mais 1 morte em SP; Secretaria da Saúde não confirma

O Hospital Santa Catarina, em São Paulo, informou nesta sexta-feira que um paciente, de 70 anos, morreu nesta quinta à tarde na UTI da instituição. Com isso, sobe para oito o número de mortos por causa do novo coronavírus no Brasil e para 6 no Estado.

A Secretaria Estadual da Saúde, porém, disse que não confirma o 6º óbito.

Segundo o hospital, o resultado positivo do exame saiu na manhã desta sexta-feira.

O homem tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão.

São seis mortes no estado de São Paulo, sendo que essa é a primeira fora de um hospital da rede particular Prevent Senior.

Segue o comunicado do Hospital Santa Catarina.

São Paulo, 20 de março de 2020 – O Hospital Santa Catarina (São Paulo/SP) informa que um paciente de 70 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva com sintomas do novo coronavírus desde 17/03/20, veio a óbito nesta quinta-feira, 19 de março, às 17h55. O resultado positivo do exame do paciente saiu hoje (20/03) pela manhã.



O paciente pertencia ao grupo de risco com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão. Em 17/03, o caso foi notificado como suspeito ao Ministério da Saúde e às vigilâncias epidemiológicas Local, Municipal e Estadual.



A Instituição lamenta o falecimento do paciente e ressalta que está prestando toda a assistência possível à família.



O Hospital destaca que está seguindo todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de ter colocado em prática um plano para o enfrentamento da doença com diversas ações, visando a segurança dos pacientes e de seus profissionais.