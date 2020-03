Foto de idosa aos prantos diante de prateleira vazia comove rede social

O jornalista australiano Seb Costello compartilhou na quinta-feira (19) uma foto que resumiu o pânico em tempos de pandemia: uma idosa chora ao se deparar com as prateleiras vazias na seção de enlatados em um supermercado em Melbourne.

"Meio-dia de hoje. Supermercado Port Melbourne Coles. Corredor de comida enlatada. Fui informado de que ela estava chorando", disse o jornalista.

"Isso resume quem está sofrendo as consequências da corrente desnecessária de compras que seguem o lema do 'eu primeiro"", completou.

Nesta sexta-feira, quando a postagem tinha 1,5 milhão de compartilhamentos, Costello agradeceu e pediu ajuda para encontrar a senhora.

Veja abaixo:

Thanks for the amazing response to this! Turns out people do care. Does anyone recognise her? We’ve been overwhelmed with offers to help her out and I’d love to pass some of it on…. https://t.co/mfuB31azZh

— Seb Costello (@SebCostello9) March 20, 2020