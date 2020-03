Coronavírus: este é o jeito de eliminar o vírus de sua roupa

Para se proteger do coronavírus (covid-19), é importante levar em consideração certas recomendações — especialmente se houver alguém em casa que tenha asma, alergia ou qualquer problema que possa torná-lo suscetível à propagação do coronavírus.

Desinfete os sapatos

O coronavírus pode viver muito tempo em superfícies, e é por isso que ele pode infectar calçados. Uma boa maneira de evitar o contágio é imitar os japoneses e tirar os sapatos ao entrar em casa.

Obviamente, também é importante desinfetar as superfícies. Para isso, limpe-o com uma fórmula desinfetante: 5 colheres (sopa) de água sanitária para 1 galão de água.

Lave as roupas

Para roupas, é importante fazer algo semelhante. Garanta que as suas peças não toquem em nada na casa e leve-as diretamente para a máquina de lavar. Com isso, você evita que o vírus permaneça em móveis, tecidos e até mesmo na mesa ou na cozinha.

Também é importante mencionar que as roupas devem ser lavadas regularmente com água e sabão.

Limpe as mãos

Obviamente, depois de manusear os calçados e as roupas, é importante lavar as mãos. Parece muito trabalho, mas é muito melhor tomar precauções do que adoecer.

Fonte: FayerWayer