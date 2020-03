Supermercados de SP vão vender álcool gel pelo preço de custo, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (19) que os supermercados vão vender álcool gel pelo preço de custo a partir de segunda-feira (23).

“Eles venderão o produto com margem zero, ou seja, sem nenhum valor adicional. Pelo mesmo valor da aquisição dos produtores do álcool em gel, eles estarão sendo comercializados nos supermercados”, afirmou Doria.

O governador também agradeceu a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pela liberação da produção do álcool gel para chegar “o mais rápido possível às mãos da população pelo menor preço possível”.

A medida ainda não se aplica às farmácias.