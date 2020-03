Setor hoteleiro de Santa Catarina não receberá novos hóspedes

O Governo de Santa Catarina anunciou na última quarta-feira (18) algumas medidas para tentar barras a disseminação do novo coronavírus. Uma delas é a suspensão da entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro no estado. A medida ficará vigente por sete dias.

O decreto, todavia, explica que os hóspedes que já estão no estado poderão continuar até o final do período programado. Além disso, o governo estipulou o cancelamento de eventos públicos e privados, suspenção de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual.