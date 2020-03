RJ confirma mais uma morte por coronavírus; total chega a seis

O estado do Rio de Janeiro confirmou, nesta quinta-feira (19), a segunda morte por coronavírus (covid-19). Com esse caso, já são seis óbitos no Brasil, quatro em São Paulo e dois no Rio.

A vítima é um homem de 69 anos, diabético e hipertenso. Ele havia começado a apresentar os sintomas no dia 11, como febre, tosse e mialgia.

De acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil tem 530 casos confirmados de coronavírus até as 21h20 de quarta-feira (17). No levantamento anterior, da manhã de quarta, eram 350.

Segundo o Ministério da Saúde, há 11.278 casos suspeitos pelo país e 1.841 descartados. Os dados podem ser imprecisos, já que os testes estão sendo aplicados apenas em casos graves, como em pessoas do grupo de risco – idosos e pessoas com problemas imunológicos.