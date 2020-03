Paraná proíbe entrada de ônibus interestaduais por duas semanas

Horas depois de proibir a entrada de ônibus interestaduais vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, o governo do Paraná amplia a medida de restrição a partir de sexta-feira (20).

Agora, a proibição por 14 dias é válida para todos os estados, além do Distrito Federal. De acordo com o governo, devido ao aumento dos casos da covid-19 em todo o Brasil, esta é uma forma de diminuir a circulação do vírus da doença.

Os casos confirmados no Paraná chegam a 14, de acordo com a secretaria estadual. O governo do estado vizinho Santa Catarina decretou situação de emergência. Entre as medidas está a suspensão da circulação de veículos do transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual.

