Parada LGBT de São Paulo é adiada para novembro

A 24ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis) foi adiada para 22 de novembro devido ao novo coronavírus.

O evento estava previsto para acontecer no dia 24 de junho.

A diretoria da Associação da Parada do Orgulho GLBT decidiu adiar a festa para evitar a proliferação da doença e também por conta da proibição do governo do estado, que determinou o cancelamento de eventos com mais de 50o pessoas.

Em 2019, a parada LGBT reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista e movimentou R$ 4,3 milhões.