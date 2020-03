'Maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial', diz Angela Merkel sobre coronavírus

Angela Merkel, chanceler alemã, realizou um discurso na TV na última quarta-feira (18) para a população da Alemanha solicitando a união e compreensão para combater o coronavírus. Ela solicitou que todos cumpram as restrições impostas. “Levem isso a sério”, alertou.

A chanceler ainda ressaltou a gravidade comparando a pandemia com a Segunda Guerra Mundial e solicitando a união de todos. “Desde a Segunda Guerra Mundial não houve um desafio para o nosso país que dependesse tanto da nossa ação conjunta e solidária”, afirmou em seu discurso na televisão.

Coronavírus na Alemanha

Segundo dados do instituto Robert Koch alemão, o país conta com 8.198 pessoas contaminadas e já chega a 12 o número de mortos. O número de pessoas com coronavírus na Alemanha cresce cerca de 1.000 a cada dia.