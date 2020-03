IPVA 2020: placa 8 tem até sexta-feira para quitar 3ª parcela

Proprietários de automóvel em São Paulo cujas placas finalizam em 8 tem até esta sexta-feira para pagar a terceira e última parcela do IPVA 2020.

Para pagar, o dono do carro deve se dirigir a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) e efetuar o pagamento no guichê de atendimento pessoal, pelo caixa de autoatendimento e pelo Internet Banking. Casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal também estão aptas a receber o IPVA.

A cobrança da última parcela do imposto segue até dia 24, de acordo com o final de casa placa.

Veja abaixo: