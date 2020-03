Coronavírus: Brasil tem 530 casos confirmados de covid-19; cinco morreram

O Brasil começa a quinta-feira (19) com 530 casos confirmados de covid-19 em 20 estados e no Distrito Federal. Cinco pessoas morreram, sendo quatro em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, confirmada nesta manhã. Os dados são compilados das secretarias estaduais de Saúde, atualizados até as 21h20 de quarta (18).

Na quarta-feira (17), o dia começou com 350 casos. Já o último balanço do Ministério da Saúde, do fim da tarde de quarta, contabiliza 428 infectados. A diferença, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ocorre porque parte dos casos são notificados após a consolidação do levantamento da pasta.

Veja também:

Bolsonaro se reúne com chefes de poderes para discutir pandemia

Supermercados descartam risco de desabastecimento

Ainda de acordo com o ministério, há 11.278 casos suspeitos pelo país e 1.841 descartados. Os dados podem ser imprecisos, já que os testes estão sendo aplicados apenas em casos graves, como em pessoas do grupo de risco – idosos e pessoas com problemas imunológicos, por exemplo. A decisão do governo contraria recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que pede aplicação de testes em massa para isolar pacientes e coibir a disseminação da doença.

O estado de São Paulo segue com a maior concentração de doentes, com 240 casos confirmados. O Rio de Janeiro é o segundo, com 63 casos e o Distrito Federal o terceiro, com 36 casos – boa parte deles integrava a comitiva de Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos na semana passada.

Pelo mundo, até as 8h20, o covid-19 já foi diagnosticado em 220.380 pessoas. Desses casos, 125.626 seguem ativos e 85.786 foram recuperados. 8.968 pessoas morreram. Os dados são compilados pelo buscador Bing, da Microsoft, utilizando dados de órgãos oficiais.