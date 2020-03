Caixa anuncia redução de juros para conter impactos do coronavírus

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (19), ações para reduzir os impactos econômicos da pandemia do coronavírus.

O banco resolveu reduzir os juros e suspendê-los no pagamento de empréstimos por 60 dias.

A instituição também informou que, em linha com a decisão do Comitê de Política Monetária, cortou os juros básicos da economia para 3,75% e vai reduzir as taxas de linhas de crédito.

Para minimizar os riscos de contaminação e exposição dos clientes, a Caixa afirmou que recomenda a utilização de canais digitais, como Internet Banking, aplicativo e terminais de autoatendimento.