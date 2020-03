Brasil tem 621 casos confirmados de Covid-19 e seis mortes

Em mais um balanço divulgado, o Ministério da Saúde aponta um aumento no número de casos confirmados de novo coronavírus e chegam a 621 em todo o país.

O órgão também confirmou que já foram contabilizadas seis mortes relacionadas a COVID-19, e que já há transmissão comunitária em oito estados do Brasil.

Até agora, os maiores registros continuam nos estados de São Paulo com 286 registros, Rio de Janeiro com 65 casos e Distrito Federal com 42.