São Paulo vai seguir com 100% da frota de ônibus e trens, diz secretário

São Paulo decide manter a circulação de 100% da frota de ônibus e trens após reunião entre governo do estado e prefeitura. A afirmação é do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira (18).

A medida visa diminuir as aglomerações nas composições durante a pandemia de coronavírus. Neste encontro, realizado na terça-feira (17) com o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram, também ficou decidida a suspensão do Passe Livre Estudantil.

Veja também:

Coronavírus: Brasil tem 350 casos confirmados de covid-19

Tentativa de assalto termina com dois mortos em açougue de Moema

A mudança vai ocorrer a partir do momento em que as aulas forem suspensas em sua totalidade, ou seja, na próxima segunda-feira, dia 23. Segundo Baldy, a intenção é agir de acordo com a Secretaria da Educação, mantendo os alunos em casa.

O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, também informou que, neste início de semana, houve uma redução de 20% na movimentação de passageiros nos ônibus da EMTU e nos trens da CPTM e do Metrô.