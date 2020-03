MEC prorroga prazo de listas de espera do Prouni e Fies

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou nesta quarta-feira, por tempo indeterminado, as listas de espera do ProUni e do Fies, em virtude da pandemia de coronavírus no Brasil.

A lista de espera é uma oportunidade para estudantes que não foram selecionados na primeira ou na segunda chamada terem uma chance de obter uma bolsa de estudos

As mudanças foram publicadas na edição desta quarta-feira, 18, do Diário Oficial da União (DOU).