Guia explica o que as empresas devem fazer para enfrentar o coronavírus

A International Chamber of Commerce (ICC), em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), lançou um guia, nesta terça-feira (18) explicando o que as empresas devem fazer para enfrentar o coronavírus.

“No momento, as empresas devem desenvolver planos de continuidade de negócios – business continuity plans, em inglês – para os três cenários: onde não há casos relatados; onde há casos esporádicos de casos importados ou adquiridos localmente; onde há transmissão local ou grande número de casos”, explica a instituição. Além disso, a ICC orienta:

Promover horas de trabalho flexíveis, horas escalonadas ou divisão por turnos para diminuir a densidade no local de trabalho.

Empregadores devem ter termômetros disponíveis na área de atendimento médico da empresa. Se um funcionário tiver febre (37,3 graus Celsius ou 99,1 Fahrenheit ou superior), ele deve receber imediatamente uma máscara e ser enviado para casa.

Substituição de reuniões presenciais por virtuais.

Oferecer as condições para que os funcionários trabalhem em casa sempre que possível.

Promover o entendimento entre os funcionários e suas famílias sobre a transmissão e prevenção de coronavírus, os direcionando para os sites da OMS e da autoridade nacional de saúde.

Desenvolver políticas personalizadas da organização para reduzir a transmissão e providenciar uma implementação meticulosa.

Garantir que os funcionários saibam que, mesmo com sintomas leves, não devem estar nos locais de trabalho ou em reuniões presenciais e não serão penalizados por dias afastados por conta da doença.

Desenvolver um sistema de reporte para qualquer caso suspeito. Manter um registro claro dos contatos de cada dia. Se uma infecção for identificada, a empresa poderá alertar todos os possivelmente expostos para minimizar riscos e mitigar danos a funcionários e clientes.

Disponibilizar itens essenciais de higiene como desinfetante para as mãos e álcool em gel, além de máscaras para as atividades indicadas.

Confira outras recomendações neste link.