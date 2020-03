Governo decreta fechamento parcial da fronteira do Brasil com Venezuela

O governo federal decretou o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela por conta do coronavírus. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta quarta-feira (18).

De acordo com o documento, fica proibida a entrada de venezuelanos por rodovias ou meios terrestres por 15 dias. A restrição não se aplica a brasileiros, a imigrantes com residência no Brasil e a profissionais estrangeiros em missão internacional.

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Venezuela é incapaz de responder à crise de covid-19 e informou que o prazo de 15 dias poderá ser prorrogado, conforme recomendação técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

– Considerando a incapacidade do regime ditatorial venezuelano de responder à epidemia do Covid-19, o governo brasileiro adotará medidas restritivas na fronteira com a Venezuela, de modo a garantir a segurança e a saúde do nosso povo, em especial da região Norte do país. pic.twitter.com/szyhEweetT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

A portaria também não impede o tráfego de transporte rodoviário de cargas e a execução de ações humanitárias.