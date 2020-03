Estes são os cuidados que as pessoas com alergia devem tomar durante a pandemia do coronavírus

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia. Ela se manifesta com coriza, espirros e falta de ar e não pode ser curada — mas sim controlada.

E, com a pandemia do coronavírus, os alérgicos devem tomar cuidado — assim como os grupos mais vulneráveis: idosos, pessoas com diabetes e problemas respiratórios e cardiovasculares.

A OMS e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças incluem a asma como uma condição médica crônica no grupo de maior risco. Por esse motivo, a Associação Argentina de Alergia e Imunologia fez as seguintes recomendações para pessoas com problemas respiratórios:

Elas devem ter as mesmas precauções dadas pela OMS.

Elas devem fazer o tratamento básico para controle da asma ou da alergia — o que reduz o risco de complicações.

E, em caso de apresentar os sintomas do coronavírus, elas devem levar o inalador, câmara espaçadora e máscara para usar o aparelho.

Fortaleça o seu sistema imunológico

É preciso que o sistema imunológico esteja mais potente do que nunca. Embora isso não proteja de contágios, oferece mais recursos para lidar com os problemas. Para isso, você deve ter uma boa dieta e fazer exercícios — sem desculpa: você pode fazer cardio em casa, com a ajuda de vídeos do YouTube.

Fonte: Nueva Mujer