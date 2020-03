Doria recomenda fechamento dos shoppings da Grande São Paulo até fim de abril

Texto atualizado às 14h10 após correção do governo estadual.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recomendou nesta quarta-feira (18) o fechamento de todos os shoppings na região metropolitana até o dia 30 de abril por "razões sanitárias e proteção aos funcionários e pessoas". A orientação é de que os estabelecimentos da capital e dos municípios da Grande São Paulo se organizem para deixar de abrir a partir de segunda-feira (23).

"Não há razão para pânico ou correria, há razão para gestão e administração desta orientação do governo. São medidas preventivas que nós estamos adotando em relação ao comércio, neste momento exclusivamente para shoppings centers de pequeno, médio e grande porte", disse Doria em coletiva de imprensa no início da tarde.

Inicialmente, havia sido passado que o fechamento dos shoppings era uma determinação. A secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado, porém, esclareceu que o governo recomendou a medida, sendo ela opcional. A recomendação não atinge centros comerciais do interior e do litoral do estado.

