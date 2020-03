Coronavírus: turismo mundial deve perder 155 milhões de viagens em 2020

O turismo mundial será um dos afetados por conta da pandemia de coronavírus. Um estudo divulgado, na última segunda-feira (17), pela Oxford Economics revelou que o setor terá uma queda de 10,5%.

Isso significa que deve realizar 155 milhões de viagens a menos do que realizou em 2019. O estudo acredita que a Europa, por exemplo, recebera 9,7% menos viajantes, o que representa 77 milhões de viajantes.

As viagens para a América do Norte, por exemplo, poderão reduzir em 10,9% em 2020. A região mais afetada, segundo o estudo, é a Ásia-Pacífico que deve ter uma queda de 15,4% no número de visitantes em 2020, o que representa 55 milhões de viajantes a menos em comparação com 2019.