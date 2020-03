Coronavírus: saiba como fazer compras no supermercado sem correr riscos

Carrinhos de supermercado e prateleiras podem ficar contaminados com o coronavírus e causar a transmissão, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Isso porque a pessoa pode tocar nesses objetos e, em seguida, tocar a boca, nariz ou olhos. Sendo assim, é muito importante colocar em prática alguns cuidados no momento de fazer compras no supermercado.

Comprar online ou em horários de pouco movimento

Os supermercados podem ter um aglomerado de pessoas e isso pode ser um risco. Os clientes podem evitar o contato com muitas pessoas, simplesmente, comprando online ou visitante o supermercado em horários de pouco movimento.

Caso o cliente queira comprar online, é importante também pensar no entregador. Para evitar que ele entre em contato com mais pessoas, o ideal é que o profissional deixe a mercadoria do lado de fora.

Lave as mãos após a compra

Quem vai até o supermercado realizar a compra, deve levar as mãos após chegar em casa.

Lave mercadorias de plástico, vidro ou metal

Após realizar a compra, a recomendação é lavar com água e sabão as mercadorias de plástico, vidro ou metal. A água e sabão são extremamente potentes para evitar o contágio.

"O recomendável é tentar gerar uma limpeza frequente de todos os objetos que nossas mãos tocam. Se eu tocar no celular, na carteira, no botão do elevador ou na maçaneta da porta, na tecla de luz, no teclado, nos objetos de contato frequente que têm a ver com as mãos, tento fazer uma limpeza adequada da desinfecção”, afirma, ao Infobae, Martín Piña, diretor da carreira de Engenharia de Alimentos da Fundación UADE.

Lave as mãos e desinfete as bancadas

Após limpar as mercadorias, lave bem as mãos. Em seguida, desinfete as bancadas no qual as mercadorias estiveram. Não basta apenas limpar, é importante desinfetar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda alguns produtos, como água sanitária ou álcool.

“Quando varro ou limpo, não mato vírus, apenas removo a sujeira visível. O tempo de sobrevivência do vírus varia de acordo com a superfície, a concentração do vírus que a pessoa que o contamina possui, a temperatura e a umidade. E sempre para eliminá-lo, precisarei de um produto químico. A OMS recomenda três desinfetantes: água sanitária, álcool e peróxido de hidrogênio", explica o especialista.

Alimentos comprados

Não há nenhuma evidência de que haja transmissão de coronavírus por meio de alimentos. Portanto, a única recomendação é que, antes de preparar ou comer alimentos, é importante sempre lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos.