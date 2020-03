Coronavírus: Idosos poderão solicitar bilhete único por e-mail

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, informou que passageiros idosos poderão solicitar bilhete único especial e tirar dúvidas sobre o transporte público por e-mail, para evitar o contágio do coronavírus.

O órgão pede que pessoas acima de 60 anos evitem ir aos postos de atendimento nas subprefeituras e no posto central para prevenir contra a doença.

Para fazer a solicitação, é necessário enviar uma foto, RG ou CNH, comprovante de residência de no máximo 6 meses com CEP e número de telefone para contato no email: [email protected]

Fotos com outras pessoas, utilizando boné, óculos, chapéu ou em baixa resolução não serão aprovadas. A SPTrans informa ainda que o cartão será enviado por correio no prazo de 20 dias.