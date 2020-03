Cidades do ABC Paulista suspendem transporte público a partir do dia 29

Em reunião realizada nesta quarta-feira (18), prefeitos das sete cidades do ABC, na Grande São Paulo, decidiram suspender o funcionamento do transporte público municipal a partir do dia 29 de março, para evitar a disseminação do coronavírus.

A interrupção é por tempo indeterminado e vale para os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Em nota, o Consórcio Intermunicipal do ABC informou que a suspensão dos ônibus será gradativa a partir desta quinta-feira (19). A medida não interfere nos ônibus metropolitanos que circulam nestas cidades, já que são de responsabilidade do governo de São Paulo.

Leia a nota oficial na íntegra:

"Em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, realizada nesta na manhã quarta-feira (18), que reuniu os prefeitos dos sete municípios que compõem a região, fica determinada a suspensão temporária do Transporte Público municipal. A interrupção do serviço será gradativa, até o dia 28 de março.

A partir do dia 29 de março, a suspensão passa a ser total, por período indeterminado. A medida faz parte de um esforço regional para conter o avanço do novo Coronavírus (Covid-19), que configura pandemia. A decisão do Consórcio Intermunicipal tem o objetivo de minimizar danos à população e preservar vidas no Grande ABC."