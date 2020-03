Hospital que confirmou 1º óbito investiga mais quatro mortes por coronavírus

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (17) que quatro mortes estão sendo investigadas por suspeita de coronavírus em um hospital particular da capital paulista. O local é o mesmo onde ocorreu o primeiro óbito pela doença covid-19, na segunda (16).

De acordo com o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, exames estão sendo realizados para confirmar a doença nos quatro pacientes. "A pandemia afetou, em um primeiro momento, a rede privada. Isso já era esperado porque são indivíduos que vieram de outros países."

A primeira vítima fatal no Brasil foi um homem de 62 anos que estava internado desde o dia 14 neste hospital privado. Ele apresentou os sintomas no dia 10 de março e morreu na noite de segunda-feira (16). O nome da instituição não será divulgado pelo governo.

Segundo as secretarias de Saúde dos estados, há no Brasil 301 casos de covid-19 confirmados, sendo 152 em São Paulo. Outros 1.777 casos são suspeitos. Questionado sobre a falta de informação sobre pacientes em estado grave, o coordenador do Comitê de Operações de Emergências de SP, Paulo Menezes, afirmou que não é possível precisar pois os casos estão mais presentes na rede particular. "Precisamos ser notificados para que as informações integrem o boletim."