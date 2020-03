Coronavírus faz Liga Mundial de Surfe adiar Circuito Mundial

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) informou que adiou, ou cancelou, “todos os eventos, em todos os níveis de competição, até o final de maio” por conta do avanço do coronavírus.

Com isso, foram adiadas as etapas australianas de Bells Beach e Margaret River, e o WSL Big Wave Awards, o chamado “Oscar das ondas gigantes”.

"Temos toda a intenção de começar a temporada 2020 do Circuito Mundial, e de todas as nossas competições, o mais rápido possível. Estamos planejando cenários para que uma temporada repensada em 2020 pode acontecer", disse o diretor-executivo da WSL, Erik Logan, em mensagem divulgada pela entidade.

Além disso, Logan afirmou: "Sou um fã, como você, e quero ver os melhores surfistas do mundo lutando contra as melhores ondas do mundo. No entanto, a principal preocupação da WSL agora é a saúde e segurança para nossos atletas, fãs e funcionários globais".

Segundo a WSL, a entidade recebe informações de especialistas e agências globais sobre a pandemia, e, com isso, “junho parece ser o momento mais provável para iniciar a temporada 2020 com segurança”.