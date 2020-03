Em quarentena, aquário dos EUA deixa pinguins livres para explorar

Após fechar suas portas pelas próximas duas semanas, o Shedd Aquarium em Chicago, nos Estados Unidos, decidiu transformar seus animais de exibição em visitantes. Durante o período de quarentena, os pequenos pinguins do aquário poderão explorar livremente todos os espaços do local – e até visitar outros animais!

O aquário decidiu, no último dia 13, impedir a entrada de visitantes para evitar maior disseminação do coronavírus, causador da Covid-19, que já atingiu mais de cinco mil habitantes nos Estados Unidos.

No entanto, os funcionários do Shedd Aquarium continuam a trabalhar para garantir o bem-estar de seus animais. E, enquanto não há pessoas de fora para garantir seu entretenimento, o estabelecimento programou atividades especiais para não deixar que os bichinhos fiquem entediados.

Os pinguins, cada um com seu próprio nome, aparecem em vídeos caminhando curiosos pelos espaços, e ficando espantados com a presença de outros animais. Na gravação a seguir, o piguim macho Wellington descobre a existência de peixes da espécie Pacu, típicos da Amazônia.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴 Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Já o casal Edward e Annie foi ainda mais longe, explorando um gigantesco aquário em formato de rotunda, um anexo escuro com peixes asiáticos, e até o setor de informações do Shedd Aquarium. Confira:

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

"Enquanto estes podem ser dias esquisitos para nós, eles parecem normais para os animais do Shedd", diz o tuíte da conta oficial do aquário. E, para quem precisa ficar em casa pelas próximas semanas, nada melhor do que se entreter com vídeos fofos de animais!