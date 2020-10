Como fazer seu filho usar máscara (e achar divertido)

Use a máscara, use a máscara, use a máscara. A essa altura do campeonato, não há ser humano sobre a Terra que não saiba quão importante é o uso do acessório para se prevenir da covid-19. Convencer crianças a usar, no entanto, pode não ser tarefa simples. Essa é, inclusive, uma das preocupações relacionadas à retomada das aulas presenciais. Como garantir que os pequenos vão manter o acessório sobre o nariz e a boca durante o período que estiverem dentro da escola? De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o uso de máscaras não deve ser feito por crianças de 5 anos ou menos. No Brasil, porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) defende que crianças maiores de 2 anos usem a proteção. Veja o que dizem os especialistas.

Não queira ser racional

Esperar uma relação racional com a máscara, sobretudo de crianças bem pequenas, é esperar demais. A dica é transformar o uso da máscara em algo lúdico, especial e até divertido – em vez de querer que seu filho compreenda que é algo necessário para a saúde dele.

Façam vocês mesmos

“Experiemente criar uma máscara bem enfeitada com a ajuda da criança”, recomenda Iara Mastine, que é psicóloga infantil. Na semana passada, ela recebeu em seu consultório uma menina que corria o risco de não ser aceita na escola, para as atividades extracurriculares já liberadas em São Paulo. É que ela se recusava a usar máscara, acessório obrigatório para entrar na instituição. Iara a convidou para confeccionar a própria máscara. Funcionou.

Ou deixe que ele escolha

Formatos de bichos e personagens costumam fazer sucesso com a criançada. Se trabalhos manuais não são o grande talento da sua família, não se preocupe: o mercado está cheio de opções infantis. Mas deixe que seu filho escolha as próprias máscaras, para ser especial. Algumas lojas investiram em acessórios estilosos e divertidos.

