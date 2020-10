A melhor maratona

Quem me segue no Instagram @laradenovelli, sabe que maratonei café da manhã essa semana porque dei spoiler por lá. É que tem dias que dá muita vontade de ficar tomando café da manhã o dia todo. Quem nunca? Fui abusada, no sábado fiz um brunch (e aproveitei para conhecer) no Locale Caffè, rua Manuel Guedes, 349, Itaim, que abriu em plena pandemia e, olha, me surpreendeu. Gostei muito da estrutura, da proposta, eles abrem para o café da manhã e fecham depois do drinque e pizza da noite. Tem tudo a toda hora. Eu provei os ovos mexidos (perfeitos! – tenho crica com o ponto e textura de ovos), e uma tostate de salmão defumado, com abacate e um ovo poche com saladinha. Tudo muito bem executado e de excelente qualidade. Cheguei lá umas 11 horas, quando saí, já tinha gente tomando drinque… Ah, eles são especialistas em canolli, tá, se você gosta, vai amar. Ricota feita lá mesmo, vários sabores, deliciosos e lindos. Valeu muito!

No domingo, o abuso continuou, fui tomar aquele café da manhã tardio PAO – Padaria Artesanal Orgânica, rua Dr. Mario Ferraz, 213, Itaim. Provei o buffet, nem preciso dizer que comi tudo o que tinha. Bolos, ovos, pães de queijo, iogurte, granola (delícia), geleias e requeijão artesanais… Eles fazem muitos tipos de pães, todos com fermentação natural, tradicional, integral, com figos, com damascos, com azeitonas, uma festa!

E por falar em pão, hoje é o Dia do Pão, então vou aproveitar o gancho aqui, porque café da manhã e pão têm tudo a ver, e contar que dias atrás também pedi um brunch na Sapadaria (@sapadaria, no Instagram), pão de grãos, tapenade de azeitonas, picles de pepino e o famoso brownie da talentosa Catharina Fischer. Tudo perfeito, para comer, assim, aproveitando muito! Ela leva em casa, é só marcar, adorei.

E para receber em casa também tem novidade especial para o dia da Filone, uma rosca de linguiça com salsa verde e chili, que passa a integrar o cardápio de pães artesanais. Também só para entrega, pelo app próprio, dá para baixar pelo site www.filone.com.br.

Pronto, viva o carboidrato, já deu vontade de comer tudo outra vez.