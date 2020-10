Os anjos da bicicleta

No Brasil, temos um exemplo muito bacana de instituição que luta para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, de lazer e vida saudável. Trata-se do Bike Anjo, ONG que tem como objetivo ensinar as pessoas a andar de bicicleta, sempre gratuitamente.

A instituição nasceu em São Paulo em 2010 com um grupo de ciclistas, para estimular o pedal entre os que têm medo ou receio de pedalar nas cidades, e atualmente conta com 8045 voluntários no mundo todo e se encontra em 816 cidades de 37 países. Já atendeu 26.461 pessoas. No Brasil, as principais cidades contam com bike anjos. Uma comunidade que não para de crescer.

Segundo o paulistano JP Amaral, fundador da ONG, é preciso começar a agir rapidamente para reduzir a poluição nas cidades brasileiras. “A bicicleta ajuda a transformar a vida das cidades, pode ser uma política de saúde pública para mostrar a ligação entre a atividade física e a redução da poluição do ar, um problema gravíssimo em cidades como São Paulo”, diz JP.

Na plataforma bikeanjo.org você encontra ajuda para aprender e praticar suas pedaladas, recomendações de rotas, acompanhamento no trânsito e muito mais. O serviço funciona da seguinte forma: a pessoa se inscreve no site, solicitando ajuda. O pedido é analisado e um Bike Anjo se dispõe a encontrar o solicitante em seu destino, auxiliando-o nesse primeiro trajeto da casa até o trabalho, por exemplo.

Para quem sabe pedalar e quer fazer parte dessa rede transformadora, também é possível se tornar um voluntário. A partir do momento em que recebe ajuda, você poderá engajar outras pessoas a fazer o mesmo e transformar a sua cidade.

O Bike Anjo acredita que a bicicleta é uma ferramenta de transformação social e quanto mais gente descobrir esse modal silencioso, sustentável e sábio, melhor serão nossas cidades.

Projetos como o Bike na Escola (que promove a cultura da bicicleta no ambiente escolar) e a EBA (Escola Bike Anjo) estão em várias capitais brasileiras. A meta é mostrar a importância da bicicleta para a melhora da saúde tanto das pessoas quanto das cidades. Eles costumam dizer que a EBA “é para crianças de 3 a 103 anos”. Se você está dentro dessa faixa etária, pode aprender a pedalar!

Como diz JP Amaral, “não há palavras para descrever a alegria de ver uma pessoa pedalando pela primeira vez”.

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

www.procoletivo.com.br

Instagram.com/procoletivo

Colunas anteriores:

Na garupa de Renata Falzoni

Carros elétricos para viajar