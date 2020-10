Sim, o hambúrguer é de wagyu

Desde que as hamburguerias começaram a bombar, se criou e cresceu (muito) um universo meio marrento, meio que na bruta, meio que roots para integrar o conceito cutelo + blend de carnes + brasa + pão. Mas, vamos combinar que não tem nada de muito roots em sandubas de 50 contos. Era para ser uma coisa garagem, quintal, braseiro, mas a famosa “gourmetização” encareceu o passeio.

Eis que me deparo, na rua Padre Garcia Velho, 83, em Pinheiros, com um simpático recém-reaberto espaço com cara de garagem, quintal, braseiro, simples (inclusive os pratos são de louça, mas os copos descartáveis e alguns talheres também) que oferece hambúrgueres feitos com blend 100% de wagyu a partir de R$ 16. Vamos lembrar que wagyu é aquela carne super nobre, conhecida como kobe beef, marmoreada, saborosa e cara. Comida boa, sem frescura, a um preço bem ok.

O KoBurger é chefiado por Thiago Gil, que gosta da coisa. Bem, há muitas opções no cardápio, de combos de aproximadamente R$ 30 a búrgueres no estilo x-tudo, como o Chef´s KoBurger, com 135g de carne, maionese da casa (que vale muito a pena provar), cebola caramelizada, queijo prato, alface, cebola roxa, bacon crocante e molho barbecue no pão brioche, por R$25, passando pelo The Japanese com 135g de carne, maionese de wasabi, sunomono, queijo prato, shimeji na manteiga com sake, alface e molho oriental no pão australiano por R$26, dizem que é o mais pedido da casa. A estrela é o kobe, mas para o amigo vegetariano tem hambúrguer de falafel.

Eu fui pelo caminho do meio e pedi um cheese salada com fritas apimentadas. O hambúrguer é uma experiência mesmo, a carne muito macia, suculenta, no ponto sem que escorra nenhum líquido indesejado, saborosa. A textura é realmente diferenciada. Se você é amante de carne, peça os itens menos condimentados, para que o hambúrguer brilhe mais. Gosta de batatas com queijo cheddar? Tem grandes chances de adorar as de lá. Achei a sobremesa (brownie) dispensável, mas adorei o atendimento. Obrigada, pessoal!