Que Deus nos ajude

Aumento da gasolina. Bom, era só o que faltava. Só que não, pode esperar que vem mais. Enquanto o preço dos alimentos fez do arroz e feijão comida de restaurante francês, de bacana mesmo, ou quase tudo subiu ou seu dinheiro diminuiu – ou mesmo para alguns sumiu de vez. Com o governo quebrado, quem vai pagar a conta? Claro que o povo. A CPMF vem mesmo soprada e embutida pelo Paulo Guedes no meio da reforma tributária. Este ministro acha que o povo é otário. Diz que CPMF é coisa que vai atingir o rico com transações financeiras, que pobre não tem conta em banco. Mentira, a maioria do povo tem conta, sim, e vai pagar proporcionalmente este imposto cobrado dos ricos e que vai chegar em todos. Os ricos taxados vão cobrar a conta do que gastam a mais de quem? De novo, do povo. Os ricos que ficaram ricos são os que vendem, que são donos de serviços e por aí vai. O que eles pagarem de CPMF vão cobrar em forma de aumento de preço. Claro que o mundo quebrou por causa da pandemia e, se os países ricos estão pagando caro pela crise, imagine o Brasil! Um dos países mais desiguais do mundo tem uma divisão de renda terrível, que faz da nossa terra uma grande periferia. Seria bom que o presidente ouvisse gente que pensa mais no povo do que quem acha que a economia dos livros vai ajudar a população mais pobre. Pela pobreza e miséria de muitos brasileiros, estas teorias de livros não se aplicam na nossa aberração econômica chamada fome. Vejo na rua cada vez mais gente de mão estendida pedindo por uma migalha para sobreviver. A multidão de desempregados ou em trabalho informal atinge quase a metade da nossa população. É triste o nosso destino. Melhor rezar, e muito. Quem sabe DEUS nos ouça, porque dos homens só espero promessas de sempre nestas eleições – e é lógico que nunca vão cumprir depois de eleitos. Que Ele não nos abandone.