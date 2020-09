Crianças também estão gastando (muito!) na web

Presas em casa, entre maio e agosto, crianças de até 12 anos gastaram, em média, R$ 333 em compras online. Sim, elas também consomem muito na rede – e o consumo delas é 30% maior do que o feito pelos adolescentes com mais de 16 anos! As crianças gastam, sobretudo, com games, entrega de comida em casa e serviços online. O levantamento foi feito pelo banco digital BS2, que oferece conta para menores de 18 anos e analisou o comportamento de consumo de diferentes faixas etárias durante a quarentena.

Gastando muito

No geral, as principais despesas de crianças com até 12 anos na web foram com compras online (R$ 69 em média), aplicativos (R$ 37), games (R$ 21) e pedidos de comida (R$ 16). Para a pesquisa, foram analisadas 1.500 transações de crianças e jovens que têm conta com cartão mesada no banco por meio do aplicativo Blu.

Poupando pouco

O levantamento mostrou que os mais novos (com até 15 anos) foram os que menos economizaram neste período de quarentena – eles guardaram apenas 13% do valor recebido como mesada dos pais. Já os “mais velhos” (a partir de 16 anos) pouparam em média R$ 157, cerca de 28% do valor total recebido.

Educação financeira desde cedo

“O universo digital em que eles estão imersos gera o impulso da compra online”, explica Marcos Figueiredo, que é cofundador do Blu. Segundo ele, o que levantamento deixa claro é que educação financeira precisa entrar o quanto antes na vida das crianças para que possam aprender a lidar com o dinheiro e criar o hábito de poupar. “Elas precisam aprender que postergar o consumo aumenta as chances de conseguirem realizar seus sonhos no futuro”, explica Figueiredo. Ele lembra que o “Blu” é uma ferramenta criada para desenvolver consciência financeira nos pequenos, uma vez de dá autonomia aos filhos e também poder de controle aos pais.