Dicas de especialista para ativar o metabolismo

Você ganhou peso na quarentena? Tem dificuldade para emagrecer? Com a idade, a tendência é o nosso metabolismo ficar mais lento, principalmente para quem passa muito tempo sentado. A atividade física é campeã para estimular o metabolismo e a queima de gordura, mas alguns alimentos e especiarias podem ajudar nesse processo, desde que você procure manter uma alimentação mais equilibrada, sem exageros.

A médica e nutróloga Daniela Kanno (@sowsaude), especialista em Medicina do Estilo de Vida, dá algumas sugestões naturais para acelerar seu metabolismo — sem cafeína, sem remédios, sem efeitos colaterais, de forma saudável.

DICA #1 VINAGRE DE MAÇÃ

O ácido acético, composto do vinagre, é um estimulante natural da AMPK. Um estudo japonês mostrou que pessoas que tomaram 2 colheres de sopa (30 ml) ao dia de vinagre de maçã perderam em média 2,5 quilos em três meses, enquanto grupo que não tomou o vinagre ganhou peso.

A adição de vinagre a receitas com carboidratos de alto índice glicêmico reduz os picos de glicose e insulina no sangue, auxiliando também na perda de gordura. Ex: coloque vinagre no sushi ou molhe o pão no aceto balsâmico.

* Tome 1 colher de sopa de vinagre de maçã 2 vezes ao dia. Pode ser uma colher pela manhã, misturada a suco verde ou na limonada. E uma colher no almoço, para temperar a salada.

DICA #2 COMINHO PRETO

O cominho preto, também conhecido como Nigella sativa ou "semente negra", é uma especiaria popular na culinária indiana e do Oriente Médio e tem vários benefícios medicinais. Além de barato, é seguro, eficaz e saboroso.

Estudos de qualidade (metanálises e revisões sistemáticas) revelaram que o consumo diário de cominho preto melhora significativamente o colesterol, triglicerídeos, pressão arterial, e auxilia no controle de açúcar no sangue. Além disso, tomar cerca de 1/4 de colher de chá de pó de cominho preto todos os dias ajuda a diminuir o apetite e, em consequência, a reduzir o peso.

* Consuma 1/4 de colher de chá de cominho preto em pó uma vez ao dia misturado na comida. Combina bem com vegetais, molhos e saladas.

DICA #3 PIMENTAS VERMELHAS

O nosso metabolismo também pode ser ativado como ervas e especiarias. A capsaicina, o composto picante das pimentas vermelhas, é termogênica: estimula a queima de calorias.

Um estudo mostrou que oito semanas de consumo de extratos em pó de pimenta caiena aumentaram em quase 50% a atividade e a densidade do tecido adiposo marrom (que ajuda na queima de gordura).

O consumo de 2 mg de capsaicina purificada, equivalente a 1/2 colher de chá de pimenta caiena em pó, aumenta a taxa de queima de gordura em até 150 calorias por dia.

*Adicione 1/2 colher de chá de pimenta caiena em pó aos molhos, refogados, sopas ou outros pratos quentes.

DICA #4 GENGIBRE

Um estudo foi realizado para avaliar os efeitos de uma "bebida quente de gengibre" – uma colher de chá de gengibre em pó (2 gramas) misturado em um copo de água quente – no café da manhã. As pessoas do grupo que tomaram o gengibre relataram sentir bem menos fome nas horas subsequentes do que aqueles que receberam água quente pura. A taxa metabólica no grupo que tomou o gengibre permaneceu elevada quatro horas após o café da manhã.

*Beba uma xícara de chá de gengibre todos os dias.

Adicione 1 colher de chá de gengibre ralado (ou 1/2 colher de café de gengibre em pó) a 1 xícara de água bem quente. Tampe, deixe descansar por 10 minutos e beba em seguida. Ou adicione a mesma quantidade de gengibre a outra bebida (como suco verde).

Siga nas redes sociais:

Facebook | Instagram | YouTube

Colunas anteriores:

Entenda o que são os alimentos ultraprocessados

Dicas de nutrição para aliviar a TPM