6 atitudes para voltar a ter diálogo com seu filho adolescente

A adolescência é vista como uma fase de afastamento entre pais e filhos. Mas não precisa ser assim. Quem garante é Jacqueline Vilela, autora do livro “Meu Filho Cresceu e Agora?”. Segundo ela, há adolescentes que exigem liberdade demais. Mas há pais que dão liberdade de menos, dificultando a relação. Jaqueline aponta 6 atitudes que pais de adolescentes devem ter para conseguir manter com os filhos o tipo de relação que costumavam ter quando eles eram crianças (e tudo parecia mais simples). Confira:

1. Entenda seu filho. Ele é um indivíduo único, com seus próprios sonhos, desejos e aspirações – ele não é você. Respeitar isso e não impor sua vontade é o primeiro passo.

2. Converse descontraidamente. Não combine uma hora para falar. Aproveite os momentos em que seu filho estiver mais à vontade e inicie uma conversa informal, sobre qualquer tema, apenas para “treinar” o diálogo. Quando o papo for sério, será menos difícil.

3. Tenha tranquilidade. Não se ofenda quando seu filho discordar de você. Quanto mais reagir por que ele não concorda com algo, mais resistente ele ficará a se expressar. Mostre que mesmo não concordando com ele, você o entende.

4. Não prolongue demais. Diga o que quer dizer e pronto! Abra mão dos longos sermões a cada pequeno problema. Existem situações que exigem conversa mais demorada, mas não faça isso sempre.

5. Saiba escutar e ser flexível. A intransigência e o apego às regras são os maiores responsáveis por fazer os filhos terem uma vida dupla, sempre buscando uma brecha na “lei” para fazerem o que querem.

6. Orientar é melhor que ordenar. Seu filho precisa aprender a solucionar problemas por conta própria – e isso requer treino. Ofereça opiniões e oriente sobre o melhor caminho, mas deixe que ele pense a respeito. Nunca dê ordens ou decida pelo seu filho, pois assim ele nunca se tornará capaz de fazer isso sozinho.

SAIBA MAIS:

"Meu filho cresceu, e agora?: um manual para lidar com a adolescência", por Jacqueline Vilela

Logo na dedicatória, a autora de "Meu filho cresceu e agora?", a especialista em parenting coaching, Jacqueline Vilela, deixa claro para quem é este livro: aos pais dos adolescentes. E com um recado importante: a adolescência dos nosso filhos (ou das crianças com quem convivemos e que importam para nós) não é como um resfriado que alguém tem e que quando ela se sente mal, sentenciamos apenas com um "vai passar". Compre a partir de R$ 29,93.

