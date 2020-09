Nova série da HBO reedita Me Chame pelo seu Nome

Um jeito possível de resumir We Are Who We Are, série de Luca Guadagnino para a HBO que estreou nesta semana, é a incontornável comparação com Me Chame pelo Seu Nome, o filme que colocou o diretor italiano no radar de Hollywood. A trama – sobre um adolescente novaiorquino de 14 anos que vai morar com a mãe militar numa base do exército americano na Itália – é como se Timothée Chalamet estivesse chegando para as suas primeiríssimas férias na Europa em um eventual prelúdio do filme de 2017, desnorteado não só pelo despertar sexual no calor, especificamente, mas pelo despertar para a vida no mundo mesmo, que até então ele já acreditava ter entendido e exaurido por completo.

Na época do filme, Guadagnino adotou para si a comparação que se fez entre o seu filme e A Nossos Amores (1983), de Maurice Pialat. Pois, durante a divulgação de We Are Who We Are, Guadagnino voltou a citar Pialat como uma inspiração, e inclusive batiza o cinema da base militar com o nome do cineasta francês, numa versão italianada, “Pialati”.

Para o público da HBO, essa referência talvez seja tão deslocada quanto ver um high school americano no norte da Itália, e no fundo Guadagnino a usa para dar um lustro “de arte” à minissérie (que originalmente estrearia no Festival de Cannes neste ano). Na prática, o terreno é mais familiar, pois, no fim das contas, a proposta da minissérie parte da boa e velha crônica da vida de classe média americana (tradicionalmente dobrada, invertida e estressada em séries da HBO como A Sete Palmos, Amor Imenso e Big Little Lies), com suas convenções de hierarquia, agora sob o olhar europeizado de Guadagnino, com sabor de licor e suor.

