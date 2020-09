Caminhando juntos até a escola

Ainda incerta e polêmica, a volta às aulas presenciais remete não apenas ao cuidado com medidas de higiene e segurança sanitária, fundamentais para evitar o contágio nessa fase atual, mas também ao essencial ir e vir do dia a dia. Como os alunos irão para a escola, uma vez que o transporte coletivo não é tão recomendado?

O ideal seria frequentar a escola próxima de casa, para poder ir a pé, mas como sabemos que isso nem sempre é possível, os deslocamentos tornam-se mais complexos.

Por que ir a pé? Porque se trata da mais saudável, prática, simples, econômica e sustentável forma de locomoção. Caminhando (e também pedalando), a criança e o jovem mantêm a distância necessária nessa fase, se exercitam e ainda contribuem para melhorar a nossa qualidade do ar

Em muitas cidades europeias, como Copenhague, Amsterdã e Paris, as escolas contam com bicicletários para acolher os alunos que vão de bicicleta, além de incentivar o transporte a pé feito em grupos formados por pais e alunos. Por aqui, isso ainda é raro, uma vez que se estruturou no país o modelo baseado no carro individual, cena comum nas portas das escolas particulares brasileiras.

Quem nunca observou as filas duplas, as buzinas, o stress, o desrespeito entre os pais e a poluição do ar, causada pelo congestionamento de carros (em geral, com uma criança só), diante de uma escola? Um exemplo nada positivo para as crianças, convenhamos.

Um caso inspirador no Brasil é o movimento Carona a Pé, criado há cinco anos pela professora Carolina Padilha, que se baseou em outros programas similares que acontecem ao redor do mundo, estimulando a caminhada à escola junto com pais e professores – uma forma de despertar adultos e crianças para a importância de andar a pé e construir uma nova relação com a cidade onde vivem.

“Nesse período pós-pandêmico isso é ainda mais urgente, pois permite o isolamento necessário para conter a contaminação do vírus e tornar a mobilidade das cidades mais eficientes”, diz Carolina Padilha. Além disso, ela destaca, “o caminhar de uma criança é sempre cheio de descobertas, aventuras, aprendizados e uma maneira de se aproximar da natureza nas grandes cidades. Uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todo mundo”.

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente

www.procoletivo.com.br

Instagram.com/procoletivo

Colunas anteriores:

Caminhar é tudo de bom!

A voz e a vez do cidadão