Receitas saudáveis e gostosas para o fim de semana

Fim de semana não precisa ser sinônimo de comida trash. Semanas atrás eu sugeri a substituição da farinha de trigo refinada, pobre em nutrientes, pela farinha de aveia, mais nutritiva, nas receitas de torta, bolo e panqueca. Muitas pessoas me escreveram pedindo receitas e aqui vão duas sugestões, testadas e aprovadas pela família.

Quiche integral de legumes e requeijão

Ingredientes

Massa

3/4 xic de óleo de girassol

2 xic. (chá) de farinha de aveia

1 xic. (chá) de farinha de trigo integral

1 xic. (chá) de aveia flocos finos

100 ml água gelada

1 ovo

2 col. (café) de sal

Recheio

3 ovos

1 xíc. (chá) de creme de ricota ou requeijão light

1/2 xíc. (chá) de leite desnatado

1 brócolis cozido firme e picado

1 lata de milho

1 cenoura grande ralada

1 cebola fatiada

Sal para temperar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela junte as farinhas e o óleo. Misture bem até virar uma farinha grossa e, na sequência, junte a água gelada aos poucos. Quando a massa desgrudar do fundo e formar uma bola significa que já está boa. Embrulhe em papel filme e leve à geladeira para descansar por meia hora.

Recheio

Em uma tigela coloque os ovos, o leite e o creme de ricota. Refogue a cebola e acrescente o brócolis, o milho e a cenoura. Junte as duas misturas. Reserve.

Em uma forma redonda grande de fundo removível abra a massa de modo que cubra todo o fundo e as laterais. Você pode usar um rolo ou ir colocando os pedaços com a mão mesmo e amassando para uniformizar a superfície. Fure a massa com um garfo para que ela “respire” e leve ao forno (200 graus) por 15 minutos.

Retire a massa do forno e cubra com o recheio. Volte a quiche para o forno e deixe assar até que a superfície fique dourada e o recheio, firme. Faça o teste do palito: espete no recheio, se sair limpo, está pronta.

Você pode usar o mesmo recheio com a receita de massa abaixo.

Massa integral de liquidificador

Massa

3 ovos

¼ de xic. (chá) de óleo

1 ½ xic. (chá) de leite semidesnatado

6 col. (sopa) de farinha de aveia

6 col. (sopa) de farinha de trigo integral

Sal para temperar

1 col. (sobremesa) de fermento

Modo de preparo

Bata os ingredientes da massa (menos o fermento) no liquidificador até ficar uniforme. Junte o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em assadeira ou pirex retangular médio untado. Espalhe o recheio por cima e passe delicadamente um garfo para que a massa se mescle ao recheio. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 45 minutos.

Vc pode variar o recheio com queijo branco e tomate cereja, palmito, frango com catupiry…

