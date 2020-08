Iogurte grego caseiro? Temos!

Fazer iogurte em casa não requer prática, grandes habilidades nem equipamentos específicos. Mesmo que você não tenha a maquininha da Aracy, pode e deve fazer essa gostosura em casa, que é nutritivo e saudável.

As dicas são:

Não seja ansioso! O leite tem o seu tempo para coagular e depois para sorar, mas não dá nada de trabalho, ele se resolve quase que sozinho.

Não use recipientes de plástico para fazer o iogurte. Pode fazer na própria panela que esquenta o leite, se não for de alumínio. No vidro também dá certo.

Você pode fazer iogurte ou coalhada, é só mudar o coalho. A diferença entre os dois está no microorganismo do fermento lácteo, mas o processo é o mesmo.

Essa é importante! Quando for comprar o iogurte ou a coalhada, leia os ingredientes no potinho. É importante ter apenas leite e fermento lácteo (aliás, isso para a vida. Tudo além desses ingredientes no iogurte é tranqueira).

Dá certo com todos os tipos de leite, mas fica mais gostoso com o integral fresco.

Ingredientes:

• 1 litro de leite

• ½ pote de iogurte ou coalhada

Modo de fazer:

• Em uma panela limpa e seca, esquente o leite até começar a levantar fervura. Tire do fogo e deixe esfriar até conseguir deixar o dedo e contar até 10 imerso no leite.

• Então misture bem o iogurte ou a coalhada, tampe, envolva em uma toalha ou um pano limpo e coloque no lugar mais quentinho da sua cozinha (eu costumo deixar dentro do forno desligado). Pode deixar lá a noite toda, ou pelo menos por 8 horas.

• Quando abrir a panela, já terá um lindo e delicioso iogurte pronto! Pode consumir assim, é ótimo.

• Para ter um iogurte mais encorpado, não vamos acrescentar nada! Pelo contrário, vamos “tirar” o soro do leite. Forre o escorredor de macarrão bem limpo e seco com um cross hatch (tecido tipo Perfex) e coloque alí o iogurte. Acomode o escorredor dentro de uma cumbuca, ou panela, porque vai sair bastante soro, tampe ou embale com plástico filme e esqueça na geladeira por umas 6 horas (quanto mais tempo ficar sorando, mais encorpado ficará).

• É isso! Se quiser uma sobremesa ou lanche maravilhoso, coloque aquela geleia de abacaxi que já dei a receita por cima, ou frutas picadas, e seja muito feliz.

• Ah, não jogue o soro fora! Além de super nutritivo e proteico, é muito bom para para fazer sopas, cremes, bolos e pães.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli



