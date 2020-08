As referências do novo Batman

Durante o evento DC Fandome, no último sábado, o diretor Matt Reeves não só mostrou o primeiro trailer de The Batman como comentou as influências do filme que colocará Robert Pattinson para assumir a capa e o capuz do Homem-Morcego.

O clássico Chinatown, de 1974, sobre um detetive particular que se vê no centro de uma disputa política, econômica e familiar em Los Angeles, é a inspiração central, como Reeves já havia comentado anteriormente. Além do filme de Roman Polanski, o contemporâneo Taxi Driver, de 1976, também tem elementos que Reeves pegou emprestado em The Batman.

Tanto Chinatown quanto Taxi Driver são vistos como exemplares do chamado neonoir, a revisitação americana a partir dos anos 1970 dos clássicos policiais do gênero noir. O novo filme do Batman, portanto, deve amarrar pontas históricas, porque a própria origem do vigilante nos quadrinhos em 1939 se dá no contexto da literatura policial. Não por acaso, a HQ onde Batman surgiu se chama… Detective Comics.

FRASE DA SEMAA

“Wolverine não veste roupa colada, o que é um ponto negativo para mim. Gosto da sensação de vestir uma calça justa”

O ator Antony Starr, de The Boys, brinca que gostaria de viver o mutante nas telas

NERDÔMETRO

Sobe

West Wing:

A famosa série política de Aaron Sorkin terá uma reunião especial no HBO Max

Desce

Separação de gêneros: Festival de Berlim não vai mais diferenciar atores e atrizes nos prêmios de atuação