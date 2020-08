Café, a melhor hora do dia

Tenho achado meio chocho participar de eventos virtuais, confesso. Mas fiquei animada com o formato do SPCF (São Paulo Coffee Fest). Claro que foi muito gostoso visitar e revisitar lugares e explorar novos sabores nos combos propostos pela curadoria na edição passada, mas, olha, como é tão bom tomar café em casa também, acho que essa edição tem tudo para cativar. E ainda encher a casa com o cheiro de café, que dá aquela sensação de que tudo vai dar certo na vida, estamos precisando.

Até o dia 13 de setembro, 24 cafeterias e torrefações estão vendendo pelo site do evento e em seus canais cafés especiais para os coffee lovers fazerem a experiência em casa. A SPCF também promove degustações à distância, entrega ilustrações de brinde, sorteia de viagens a fazendas produtoras e colabora com o projeto social Fazedores de Café, que recebe parte das vendas. Achei lindo!

Funciona assim, entre no site saopaulocoffeefest.com.br, escolha a sua cafeteria predileta (ou várias), cada fez pelo menos duas seleções de cafés, 250g por até R$ 25 (já aviso que dá vontade de provar tudo). Algumas cafeterias oferecem também mais opções e até combos. Durante o evento, também dá para participar de degustações comentadas virtuais. Experimente bons cafés, conforte a alma e ainda apoie as cafeterias, que, vamos combinar, não podem fechar!

Confira os pôsteres da São Paulo Coffee Fest:











Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli



