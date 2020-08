Pudim 'profissa'

Lá vem a pergunta da discórdia: você prefere pudim de leite com ou sem furinhos?

Bem, não tem como julgar gosto, principalmente quando se trata de comidas afetivas, como geralmente é o caso do pudim de leite… Certamente, você deve preferir aquele da sua mãe, ou a sua avó… hmmmmmm, o melhor do mundo, com sabor de infância… e quem sou eu para dizer que não é realmente o melhor do mundo?

Deixando claro que não quero ofender a experiência sensível de ninguém, devo dizer que, tecnicamente, o pudim lisinho é o correto! Que me perdoe o time dos furinhos. O pudim de leite é uma preparação que leva ovos, e a cocção dos ovos deve sempre ser feita em baixa temperatura, devagarzinho, para a textura ficar bem macia e lisa. Para quem quer ter a experiência de um pudim de leite muitooooo macio, vão as dicas e a receita. Faça assim pelo menos uma vez, experimente!

Dicas:

• Use só as gemas e coe antes de incorporar à mistura;

• Misture tudo na mão, com um fouet, sem bater no liquidificador;

• Se você não abre mão de usar o liquidificador, deixe a mistura descansar pelo menos uma hora antes de ir ao forno;

• Não use aquela panela do banho-maria. Tenha paciência para assar no banho-maria no forno, na temperatura mais baixa possível, vai levar 1h30, vai gastar gás, mas vai valer cada minuto e cada centavo;

• Se puder, coloque a polpa de ½ fava de baunilha, fica maravilhoso;

• Segure a ansiedade e deixe na geladeira pelo menos 6 horas antes de desenformar (melhor 12 horas).

Ingredientes:

• ½ xícara de chá de açúcar para caramelizar a assadeira;

• 8 gemas;

• 1 lata ou caixinha de leite condensado;

• A mesma medida de leite integral;

• ½ fava ou uma colher de sobremesa de extrato ou ½ colher de chá de essência de baunilha (opcional).

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180º (ou menos, a 150º vai levar 2 horas para assar, mas a textura fica ainda mais incrível). Caramelize o açúcar numa forma de 18 cm com buraco no meio. Misture o leite, o leite condensado, as gemas coadas e sem a pele e a baunilha, coloque na forma caramelizada e leve ao forno em banho-maria, por aproximadamente 1h30.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli