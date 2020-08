Chaves: mais do que uma despedida

Foi com choque que chegou a notícia, no último dia 31, que o SBT deixaria de exibir Chaves após 36 anos no ar. Talvez isso se deva menos a um hábito de consumo – quantas pessoas aqui ainda assistiam ao seriado? – e mais a uma sensação de perplexidade. Num ano cheio de incertezas, saber que, apesar de tudo, ainda haveria Chaves na televisão, gerava uma espécie de conforto, misturado com nostalgia.

Ao lado de Chapolin e Chespirito, Chaves é uma criação do ator e roteirista Roberto Gómez Bolaños, transmitido desde a década de 70 pela Televisa mexicana. Há quem não goste das piadas repetidas (“Não quer entrar para tomar uma xícara de café?”), mas a reiteração das situações faz parte da fórmula de sucesso: antecipar-se às falas e decorar diálogos oferece essa sensação de segurança, do lugar confortável e sem surpresas, que as décadas de reprises só fortaleceram.

A exibição no Brasil cessa por um problema de direitos entre a Televisa e os herdeiros de Bolaños, que morreu em 2014. Segundo algumas informações, nem mesmo a emissora mexicana está exibindo os seriados, que foram retirados também do catálogo do Amazon Prime Video no Brasil. Há quem diga que a família de Bolaños está negociando exclusividade com algum streaming, mas nada foi confirmado até agora.

Neste momento é difícil saber qual será o futuro das séries. A única certeza é que Chaves, Chiquinha, Seu Madruga e Dona Florinda fazem parte do imaginário dos brasileiros e isso não deve mudar tão cedo.

FRASE DA SEMANA

“Aproveito o isolamento para ler, escrever, descansar e continuar planejando como começar a dar significado aos meus recém-atingidos 60 anos”

Diagnosticado com Covid-19, Antonio Banderas faz aniversário em meio ao tratamento

NERDÔMETRO

Sobe

Patrick Estrela – O melhor amigo do Bob Esponja deve ganhar um programa próprio, um talk show na Nickelodeon

Desce

DC Comics – Dias antes do evento DCFandome, a casa de Batman e Superman demite um terço da equipe editorial