Vai ter presente

Atrasar acontece, o que não pode é faltar. Deu bobeira e ainda não comprou o presente para o Dia dos Pais? Se correr hoje, ainda consegue sair bem na foto no domingo. As minhas sugestões são comestíveis (ou “bebestíveis”). Vamos lá:

Se ele tem o gosto mais sofisticado, vá de kit da padaria artesanal virtual Filone, com uma focaccia com chorizo e chimichurri, um pão sourdough, uma garrafa de Cobos Felino Malbec 2018 (750ml), uma pasta de berinjela Simsim Culinária, um pesto de tomate seco e manjericão Le Molho e um patê de pato Frederic Monnier. Por R$ 250, disponível no aplicativo próprio da padaria. Atenção, pedidos feitos até 11h podem ser entregues no mesmo dia.

Seu pai é mais raiz? Então ele vai gostar do kit da cafeteria Lá na Vó, com seis coxinhas e uma banoffee, por R$ 119. Já espere com a cerveja de preferência dele na geladeira. Entregue das 13h às 15h. Pode pedir pelo Ifood, Uber Eats, Rappi ou pelo Whatsapp (11) 99872 4970.

Se o negócio dele for whisky, vá de Chivas Blending Kit, assim ele vai poder criar o seu blended scotch whisky personalizado. Por R$ 199, À venda exclusivamente pelo site

Agora se a sua grana está mais curta do que isso e seu pai gosta de vinho, você está com sorte. A chilena Santa Carolina acabou de lançar a edição limitada Circo. A parceria com o Cirque du Soleil garante o rótulo colorido e bacanudo. Que tal o Merlot a aproximadamente R$ 35? À venda na Loja Casa Flora – Rua Santa Rosa, 207 – Brás, e nos mercados que vendem Santa Carolina.