O que vamos levar no tanque?

Dizem que a gasolina nova está chegando. Comum ou premium, seria uma gasolina melhor do que a está por aí. Meu DEUS. Ela seria mais fácil de fiscalizar e o seu carro, moto ou qualquer coisa que ande com esse novo combustível terá o motor funcionando melhor e com menos consumo.

Duvido. Não da promessa de desempenho, mas o problema é mais embaixo. Começa que com a possibilidade de um produto melhor, a reação imediata é no preço, no seu bolso.

Então, como confiar no mercado livre, com cada um cobrando o que quer? A maioria dos donos de postos é honesta, mas como em tudo na vida, tem desde o menos ao mais espertalhão – e estes vão enfiar a faca.

O maior problema é a gasolina batizada. Vários postos já lavam dinheiro para o crime organizado e misturam todo tipo de porcaria no seu tanque, além do truque da bomba: marca 60 litros e você só leva 50, se é que leva.

Moral da história: por mais que a intenção da Petrobras seja boa, é bem provável que os trambiqueiros já citados continuem a todo vapor. Não tem jeito. Se não tiver fiscalização e leis pesadas com multa e prisão para malandro, o maior lesado será você, que vai levar no tanque algo que nunca saberá o que é de verdade. Boa parte das vezes, tudo, menos gasolina. Me ajuda aí.