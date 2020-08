8 dicas para ensinar seu filho a dormir só

Há crianças que desde cedo, aos 3 ou 4 anos, começam a dormir sozinhas. O mais comum, porém, é que isso só aconteça lá pelos 7 ou 8 anos. “Depende do grau de autoconfiança”, explica a pediatra Patrícia Rezende, do Hospital Prontobaby (RJ).

Diferentes fatores levam os pequenos a pedir a presença de um adulto para pegar no sono. Se você quer que seu filho durma sozinho, tem de ensiná-lo a fazer isso de forma saudável.

Confira as dicas da pediatra:

Crie uma rotina. O ritual ajuda seu filho entender que é hora de se separar dos pais. Siga sempre a mesma sequência. Por exemplo: colocar o pijama, escovar os dentes e ouvir uma história.

Prepare o ambiente. Diminua as luzes e o barulho da casa para criar um clima mais tranquilo, propício ao relaxamento.

Desacelere o ritmo. Não estimule atividades físicas à noite. Ofereça refeições leves e pouco líquido na hora

do jantar.

No quarto dele, não no seu. Se a ideia é que a criança durma sozinha, todo o ritual para que isso aconteça deve

ser realizado no quarto dela.

Ofereça um conforto. Deixar na cama o bichinho preferido, um paninho ou outro objeto especial para criança

é oferecer conforto e segurança (mesmo que ela não seja mais um bebê).

Incentive a autonomia. Ao praticar atividades apropriadas para idade sem a supervisão de um adulto (como

comer sozinha), crianças se tornam menos dependentes e aumentam a tolerância a ficar sozinhas na hora

de dormir.

Não disfarce a separação. Deixe o quarto da criança antes dela dormir, para que ela aprenda a pegar no sono

sem a presença de um adulto. Combine o tempo do “boa noite’’.

Aprenda a lidar com o choro. Deixar uma criança chorando provoca níveis mais altos de cortisol no sangue, o

hormônio do estresse, e pode levar a quadros de ansiedade desde a primeira infância. Se isso acontecer, volte

ao quarto e acalme a criança antes de sair do novamente.