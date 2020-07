O tal bolo japonês

Ou seria o tal cheesecake japonês? Tanto faz, já que falamos de um meio cheesecake meio bolo, que eu nem dava muita confiança, mas, depois que fiz e provei, me perguntei: como foi que passei a vida até aqui sem comer isso? Eu já vi muita gente com muito medo de fazer o bolo japonês, acho que o fato de não ir fermento (ele monta com as claras em neve bem batidas) assusta. Mas vou dar aqui dicas de ouro e uma receita que eu já fiz várias vezes e deu muito certo, mesmo com o forno mequetrefe que tenho em casa.

Dicas

Não esquente muito a mistura no fogo, apenas amorne a ponto de derreter a manteiga, mexa bem até homogeneizar;

Bata as claras em neve na menor velocidade da sua batedeira até ficarem bem espumosas e volumosas. Coloque o açúcar devagar, em três vezes, a primeira, só depois que as claras já estiverem “montadas”;

Não unte a forma, só coloque um disco de papel manteiga no fundo;

Se, assim como eu, você tem um forno que começa a 180º, coloque uma assadeira com água na grade de baixo, além da assadeira para o banho-maria. A umidade compensa o calor a mais;

No meu forno, esse bolo fica assando por mais ou menos 1h30. Mas vale cada minuto.

Ingredientes

200g de cream cheese

55g de manteiga sem sal

140g de açúcar

80ml de leite

90g de farinha de trigo

6 ovos

70g de açúcar

Suco e raspas de um limão siciliano

Uma pitada de sal

Modo de fazer

Pré-aqueça o forno mais baixo possível (a melhor temperatura seria 150º, mas veja nas dicas como compensar isso se o seu forno começar em 180º). Coloque em uma panela a manteiga, o leite, o sal, 70g do açúcar e o cream cheese e leve ao fogo só até derreter e homogeneizar. Quando estiver morna, junte a farinha peneirada e as gemas, faça uma mistura bonita e reserve.

Bata as claras em neve, como sugerido nas dicas, com 70g de açúcar o suco de limão (adicione aos poucos), até ficar em picos macios.

Adicione 1/3 das claras na mistura reservada, mexendo delicadamente de baixo para cima. Adicione ao restante das claras em neve e mexa em movimentos delicados, de baixo para cima, até ficar homogêneo. Coloque na forma e asse em banho-maria, até ficar dourado por cima. Cheesecakes não devem ser assados rapidamente, para que fiquem com uma textura bem cremosa. Deixe descansar mais 15 minutos no forno desligado. Desenforme frio e seja feliz.

Lara De Novelli é jornalista e cozinheira formada pelo Senac no curso Cozinheiro Chef Internacional, adora um fogão e é um ótimo garfo.

Quando quiser falar comigo, [email protected] ou Instagram: @laradenovelli