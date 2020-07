Uma Comic-Con toda virtual

Bem no ano em que celebra cinco décadas de existência, a Comic-Con de San Diego, a mais conhecida convenção de cultura nerd dos EUA, vai acontecer apenas virtualmente. Nada de filas e encontros de cosplayers, nem do vai e vem debaixo do sol que faz o charme do bairro boêmio do balneário californiano, que no mês de julho aproveita o ápice do verão. Em compensação, os debates, os encontros de elencos e as mesas de bate-papo sobre quadrinhos, cinema e televisão estarão ao alcance de todo mundo pelas transmissões online.

O evento começa nesta quinta-feira e vai até domingo, com cerca de 300 painéis de discussões dos temas mais variados, de representatividade e saúde mental em tempos de pandemia às mais recentes novidades dos filmes e dos seriados hollywoodianos. Tradicionalmente, os ingressos para a SDCC (sem contar os custos de hospedagem na cidade, famosos pela procura inflacionada) se esgotam rápido e são exclusividade de milhares de sortudos. Com os debates transmitidos pelo YouTube – sem fila – a coisa tende a ser mais democrática, pelo menos para quem entende o inglês.

Os destaques deste ano ficam por conta das séries de TV cuja produção não acabou afetada pela pandemia. As atenções estão voltadas para a nova temporada de “The Boys”, da Amazon, que também levará as séries de “Star Trek”, e para a nova série derivada de “The Walking Dead, World Beyond”, com a primeira geração de adolescentes nascidos após o apocalipse zumbi. Entre os filmes, as produções do Marvel Studios e da Warner/DC vão ficar de fora – a Warner fará em agosto um evento próprio para divulgar o futuro de Batman e companhia no cinema. No Brasil, a CCXP também terá um modelo online global – e mais novidades também serão reveladas em agosto.

FRASE DA SEMANA

“A versão da Netflix vai começar em 2021, então Morpheus terá sido mantido preso por 105 anos em vez de 70”

Neil Gaiman detalha a série de TV de “Sandman”, sua obra-prima das HQs

Divulgação

NERDÔMETRO

Sobe “Snydercut”

A versão de Zack Snyder para o filme “Liga da Justiça” que sai no streaming em 2021 e pode ter até 3h30 de duração

Desce “Tenet”

Depois de três adiamentos, o novo filme de Christopher Nolan sairá primeiro fora dos EUA e não tem mais data de estreia por lá

